İşte yaşanan vahşetin boyutu! Filistinli doktor hastanede ölen sivillerin arasında basın açıklaması yaptı
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in hastaneye yönelik bombardımanında ölen sivillerin arasında basın açıklaması yaparak yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
İşgalci İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırı düzenledi. Dünyanın seyrettiği katliamda aralarında çok sayıda çocukların da bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Dünyada Müslümanlar sokaklara dökülürken, Avrupalı devletler katliamı kınamakla kaldı.
Ölen sivillerin arasında basın açıklaması!
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi bir doktor, İsrail'in Gazze Baptist hastanesini bombalamasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden siviller arasında basın açıklaması yaptı.
Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan katliamda hayatını kaybeden sivillerin görüntüsü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
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