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İşte yasakçı sol kafa! Pos bıyıklı komünistlerin marjinal partisi

Dün gündeme gelen TSK’da başörtüsünün yasaklanması talebi, gündemi sarstı. TSK’da 28 Şubat’ı özleyen gerici zihniyetin hortlamasını isteyen ise, HKP isimli tabela partisi oldu. Bu İslam karşıtı komünist parti, laikliği alet ederek başörtüsüne kin kustu.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:54
İşte yasakçı sol kafa! Pos bıyıklı komünistlerin marjinal partisi

 yeniakit.com.tr  İsmi açıklanmayan bir Danıştay Savcısının, “TSK’da başörtüsü yasaklanmalı” şeklindeki skandal talebinin ardından, söz konusu yasağın uygulanması için dava açan gerici komünist Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) gündeme geldi.

Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

Leninist tabela partisi

Genel Başkanlığını Nurullah Ankut’un yaptığı gerici HKP, 2005 senesinde kuruldu. Leninist çizgide sözde siyaset yapan, 28 Şubat kafalı tabela partisi, Hikmet Kıvılcımlı’yı teorik ve pratik önder olarak kabul etti.

Osmanlı’ya hakaret: Barbarlar

Söz konusu parti, bu sene İstanbul’un fethinin yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, Osmanlı’yı sözde övdü, özde içini döktü. Mesajda şu ifade dikkat çekti:

Bizans Halkı, Antika Tarihin zembereğinin işlemesini, bir Barbar aşısını bekliyordu, bu çürümüş-kastlaşmış düzenden kurtulmak için. İşte Bizans halkına nefes aldıran, Tarihin gelişimi önünde moloz yığını gibi duran Bizans Medeniyeti’ne Barbar aşısı Osmanlılardan geldi.

Yasağın gelmesini istedi!

HKP, TSK’da başörtüsünün yasaklanması için Danıştay’a başvurdu. Bunun üzerine bir Ergenekon zihniyetli Danıştay Savcısı, “Anayasanın 2. Maddesi ve Laiklik ilkesi geçerli olduğu sürece, kamu personelinin dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemeleri gerekir.” diyerek HKP’nin talebine çanak tuttu.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, Danıştay Savcısının skandal talebi ortaya çıktıktan sonra bir açıklama yaparak, “İşte insani ve mesleki onurunu görevinden alınmaya tercih eden bir yiğit kukuk kadını... Demek ki tek tük de olsa laik cumhuriyet ilkelerine ve evrensel hukukun insancıl kaidelerine bağlı hukuk insanları kalmış.” diye konuştu.

Başörtüsü serbestisinin iptalini laiklik için istediklerini vurgulayan Ankut, -aklınca- serbestliği savunanların Ortaçağ savunucuları olduğunu savundu, “Tüm gericiler, tüm Ortaçağcı karanlık düzen savunucuları, Tarihteki pek çok örnekleri gibi yok olup gideceklerdir insanlığın ufkundan.” dedi.

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İdamın ucundan döndü, parti kurdu

8 Ekim 1945 doğumlu olan Ankut, lise yıllarında komünist oldu. Sovyetlerin özellikle ekonomik alanda canına okuyan Lenin’e hayran kaldı. 12 Eylül darbesinin ardından idamla yargılandı. Öğretmen olarak görev yaptığı döndemde, çürük siyasi görüşünü herkese aşılamaya çalıştığı için sürekli görev yeri değiştirildi. Sonrasında siyasi faaliyetlerini sürdürdü. Halkın büyük bir bölümü, Ankut’un görüşlerini takmadı. 2005’te HKP’yi kurdu, tabela partisi olarak üç seçime katıldı. HKP ile en büyük başarısı 2015’te 9’uncu parti olarak seçimlerden çıkması!..

Sözde laik, özde din düşmanı

Ankut ve partisi, laiklik adı altında başörtüsünün yasaklanması için dava açtı. Sıkıyı görünce, “Herkesin dini görüşünü özgür bir şekilde yaşaması” olarak tanımladıkları laikliği din karşıtlığı olarak kullanan komünist kafa, Danıştay’a başvurarak askeriyede yasakçılığın geri gelmesini istedi. Bu olay, batıl zihniyetin kokuşmuş çarpıklığını ve niçin “zail olduklarını” bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:54
  1. İstanbul
  2. Halkın Kurtuluş Partisi
  3. HKP
  4. Nurullah Ankut
  5. Danıştay
  6. Danıştay Savcısı

YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç14 dk önce
    Halkçılık tasladığı hâlde,halkını anlamamış adama angut veya ankut yâhut ankıt ya'nî anlayışı kıt denmez de ne denir Allâh 'aşkına? Resm de bu tesbîtimizi doğruluyor hani.Bu nedenle,bundanne köy olur ne kasaba diyebiliriz zann ederim..
  • earphoneearphone19 dk önce
    domuz dölü
  • emin AKemin AK28 dk önce
    85 yaşındaki Tarih üstadı Kadir Mısıroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan da bu tabela partisi! Girdiği seçimlerde yüzde 0,000 oy çeken bu tabela adeta yargıyı güdümüne almış gibi hareket ediyor, bazıları da seve seve güdülüyor! Toplumda hiç bir desteğin yokken, laiklik ve 5816 sayılı yasa sayesinde yargıda borusunu öttürüyor bu kafa! KALDIRIN 5816'YI, ÜLKEYİ BU BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI KEMALİST AZINLIĞIN TAHAKKÜMÜNDEN KURTARIN! YETER ARTIK BIKTIK!!!
  • Ayşe atmacaAyşe atmaca29 dk önce
    Helal olsun HKP'YE din herkesin içinde yaşayacağı birşey gösterişten uzak hiç bir şeye alet etmeden
  • HaciHaci37 dk önce
    Hey güzel Allahım sen hiçbir şeyi abes olarak yaratmaktan münezzehsin. Elbette böyle din düşmanları için o Cehennem ne kadar elzemdir. Zalimler için yaşasın Cehennem.
  • Deniz Çakır Deniz Çakır 37 dk önce
    Sizin evveliyatiniz nedir be fetöculerle el ele olanlar kalkmış halkın gerçek dostlarını ve cikatlarini savunanlari karalamaya calisiyorlar. Halkın Kurtuluş Partisi demokratik halk iktidarını kurduğunda müslümanım diyen safen insancil olanlarıda özgürleştirecek.Kur'an a göre din üzerinden kimse gelir elde edemez kimse allah sömürüsü yapamaz kimse inancından dolayı ayrıcalık göremezİmam diye Kur'an da bir müessese yokMüezzin diye bir müessese yokTarikat diye bir kurum yokHepsi kapatılacakGerçek laiklik uygulanacak din özgür hür iradeye tekrar bırakılacakDolayısıyla bu tsk ve diğer devlet kurumlarında da kılık kıyafet konusu siyasi ranta malzeme yapılmasına asla izin verilmeyecekTürban bir örtünme değil siyasi bir simgedir hkp siyasi simgenin sömürü aracı yapılmasına karşıdırBaş örtüsü ile siyasi simge olan türbanı ayırt edelim lütfenBenim annem de baş örtülü ve namazında niyazında kuran okumayı bilen ve bundan huzur bulanda bir kadınSosyalist Devletin benim annemle bir sorunu olmaz olamazAma türban dikkat edin hangi sınıfı ve partiyi temsil eder sorusu burada can alıcı sorundurUnutmayalım bütün tarikatların ortak paydası fetö den farklı değilLaik cumhuriyeti yıkmak ve kendi tarikatları egemenliğinde devleti ele geçirmekŞimdi buna ne diyeceğizDevleti ele geçirin ve işid gibi gelin gırtlağımızı kesin mi diyeceğiz yada laik cumhuriyeti koruyup üzerine demokratik halk iktidarını mı inşaa edeceğizİşte can alıcı soru bu
  • İsmailİsmail39 dk önce
    Bak eksik yazmışsınız ben Nurullah Ankutu tanırım islamıda kuranı da iyi bilir okur.
  • Alkan Alkan 40 dk önce
    Dinsiz imansiz kominist iblis sizingibi iblisleri türkiyeden SÜRÜgüne gönderip ve sizin gibilerin kökünü kurutmak gerekiyor dag domuzu kitapsiz serefsiz beynamaz sapiklar cenabetler
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