İşte yasakçı sol kafa! Pos bıyıklı komünistlerin marjinal partisi

yeniakit.com.tr İsmi açıklanmayan bir Danıştay Savcısının, “TSK’da başörtüsü yasaklanmalı” şeklindeki skandal talebinin ardından, söz konusu yasağın uygulanması için dava açan gerici komünist Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) gündeme geldi.

Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

Leninist tabela partisi

Genel Başkanlığını Nurullah Ankut’un yaptığı gerici HKP, 2005 senesinde kuruldu. Leninist çizgide sözde siyaset yapan, 28 Şubat kafalı tabela partisi, Hikmet Kıvılcımlı’yı teorik ve pratik önder olarak kabul etti.

Osmanlı’ya hakaret: Barbarlar

Söz konusu parti, bu sene İstanbul’un fethinin yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, Osmanlı’yı sözde övdü, özde içini döktü. Mesajda şu ifade dikkat çekti:

“Bizans Halkı, Antika Tarihin zembereğinin işlemesini, bir Barbar aşısını bekliyordu, bu çürümüş-kastlaşmış düzenden kurtulmak için. İşte Bizans halkına nefes aldıran, Tarihin gelişimi önünde moloz yığını gibi duran Bizans Medeniyeti’ne Barbar aşısı Osmanlılardan geldi.”

Yasağın gelmesini istedi!

HKP, TSK’da başörtüsünün yasaklanması için Danıştay’a başvurdu. Bunun üzerine bir Ergenekon zihniyetli Danıştay Savcısı, “Anayasanın 2. Maddesi ve Laiklik ilkesi geçerli olduğu sürece, kamu personelinin dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemeleri gerekir.” diyerek HKP’nin talebine çanak tuttu.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, Danıştay Savcısının skandal talebi ortaya çıktıktan sonra bir açıklama yaparak, “İşte insani ve mesleki onurunu görevinden alınmaya tercih eden bir yiğit kukuk kadını... Demek ki tek tük de olsa laik cumhuriyet ilkelerine ve evrensel hukukun insancıl kaidelerine bağlı hukuk insanları kalmış.” diye konuştu.

Başörtüsü serbestisinin iptalini laiklik için istediklerini vurgulayan Ankut, -aklınca- serbestliği savunanların Ortaçağ savunucuları olduğunu savundu, “Tüm gericiler, tüm Ortaçağcı karanlık düzen savunucuları, Tarihteki pek çok örnekleri gibi yok olup gideceklerdir insanlığın ufkundan.” dedi.

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İdamın ucundan döndü, parti kurdu

8 Ekim 1945 doğumlu olan Ankut, lise yıllarında komünist oldu. Sovyetlerin özellikle ekonomik alanda canına okuyan Lenin’e hayran kaldı. 12 Eylül darbesinin ardından idamla yargılandı. Öğretmen olarak görev yaptığı döndemde, çürük siyasi görüşünü herkese aşılamaya çalıştığı için sürekli görev yeri değiştirildi. Sonrasında siyasi faaliyetlerini sürdürdü. Halkın büyük bir bölümü, Ankut’un görüşlerini takmadı. 2005’te HKP’yi kurdu, tabela partisi olarak üç seçime katıldı. HKP ile en büyük başarısı 2015’te 9’uncu parti olarak seçimlerden çıkması!..

Sözde laik, özde din düşmanı

Ankut ve partisi, laiklik adı altında başörtüsünün yasaklanması için dava açtı. Sıkıyı görünce, “Herkesin dini görüşünü özgür bir şekilde yaşaması” olarak tanımladıkları laikliği din karşıtlığı olarak kullanan komünist kafa, Danıştay’a başvurarak askeriyede yasakçılığın geri gelmesini istedi. Bu olay, batıl zihniyetin kokuşmuş çarpıklığını ve niçin “zail olduklarını” bir kez daha gözler önüne serdi.