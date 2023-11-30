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Dünya İşte Yahudi siviller!
Dünya

İşte Yahudi siviller!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:51:00 -
İşte Yahudi siviller!

Siyonist rejim sivil halka silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Siyonist rejim sivil halka silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Siyonist rejimin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen sivil yahudileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 işgalcinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyenlerin 2 siyonist asker ve 1 sivil tarafından şehid edildiğini söyleyen Netanyahu, "Benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki Yahudi işgalci sivilleri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı kökten dinci sözde Bakan Itamar Ben-Gvir de Batı Kudüs'te sivillere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı.
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Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.

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