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İşte Volkan Şen'in yeni takımı

Adana Demirspor'un Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden izleyen Volkan Şen'in, kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:13
İşte Volkan Şen'in yeni takımı

1. Lig'de yaptığı transferlerle yankı uyandıran Adana Demirspor dün akşam Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı Galip Güzel'in attığı golle 1-0 kazandı.

TRİBÜNDEYDİ

Adana Demirspor'un transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Volkan Şen, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Volkan'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bursaspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra transfer olduğu Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen 31 yaşındaki futbolcu son olarak Konyaspor'da forma giymişti.

Kariyeri düşüş içinde olan Volkan'ın futbol hayatını 1. Lig'de sürdürmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:13
  1. Konya
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Bursaspor
  5. Karabük
  6. Karabükspor
  7. Adana Demirspor
  8. Volkan Şen

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