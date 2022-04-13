İşte Valerien Ismael'in istediği futbolcu!..

Gelecek sezon yıldız potansiyeli olan ve satışı halinde kulübe gelir getirecek oyuncular almayı planlayan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in istediği futbolcu ortaya çıktı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, "Yapacağımız transferlerde önceliğimiz isminden çok sahada da göstereceği performans olacak. Bazı transfelerimiz taraftarımızın çoki iyi bildiği oyuncular olacak bazıları ise yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak." açıklamasını yapmıştı.

Siyah beyazlı takımın başında çıktığı iki maçta 1 berebarlik ve 1 galibiyet alan teknik direktör Valerien Ismael de gelecek sezon için transfer listesini hazırlamaya başladı. Fransız teknik adamın transferde yönetimden istediği ilk isim ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu raporda İngiltere Champsionship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldız Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi.

Portekizli oyuncu tam da siyah beyazlı takımın genç, yıldız potansiyeli olan ve gelecekte satıldığında kulübe gelir sağlayacak futbolcu kriterlerine uygun bir isim. Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini biran önce bitirmeye çalışıyor.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Carvalho, on numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor. Fulham altyapasından yetişen 19 yaşındaki genç isim, geçen yıl A takıma yükselmişti.

32 maçta 8 gol, 7 asist

Fulham formasıyla bu sezon Championship ve FA Cup'ta 32 maça çıkan genç futbolcu 8 gol ve 7 asist kaydetti. İngiltere Milli Takımı tüm altyaş kategorilerinde forma giydikten sonra Portekiz'i seçen Carvalho, Portekiz U21 takımı formasını da iki kez giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.