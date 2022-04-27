İşte utanmazlığın görüntüsü! Boyunu ve haddini aşan CHP'li Özgür Özel yine gündem oldu
Gezi Kalkışması davasında kararın açıklanması sonrası haddini ve boyunu aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü o anlara ait skandal görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Ülke ekonomisine 200 milyar doların üzerinde zarar veren Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Davada tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.
Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurttu. Karar sonrası Adliye Kampüsü'nde haddini ve boyunu aşan küstah ifadeler kulanan CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.
Skandal görüntüsü yeniden gündeme geldi
Kullandığı rezil ifadelerle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Özel'in şehit cenazesinde güldüğü o anlara ait skandal görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
O görüntüde Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan CHP'li Özgür Özel'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile utanmadan sıkılmadan gülerek sohbet ettiği görülüyor.