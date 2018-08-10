İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçların oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.10 Ağustos 2018 Cuma 02:06
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları:
Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 2-1
Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya): 0-1
Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya): 0-2
Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya): 1-4
Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya): 3-1
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk): 5-2
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus): 4-0
Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda): 4-0
Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa): 1-3
Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan): 2-0
Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2
Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya): 4-0
Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika): 0-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka): 1-2
Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan): 1-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya): 3-0
Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya): 1-0
Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre): 4-0
Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre): 0-1
Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-0
Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere): 0-0
Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz): 1-1
The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka): 0-2
Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç): 0-2
Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka): 0-2
Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya): 3-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya): 0-0
Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç): 0-0
Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1
Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2
Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1
Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 1-0
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