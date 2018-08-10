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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçların oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 02:06
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları:

Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 2-1

Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya): 0-1

Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya): 0-2

Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya): 1-4

Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya): 3-1

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk): 5-2

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus): 4-0

Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda): 4-0

Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa): 1-3

Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan): 2-0

Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya): 4-0

Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika): 0-1

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka): 1-2

Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan): 1-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya): 3-0

Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre): 4-0

Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre): 0-1

Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-0

Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere): 0-0

Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz): 1-1

The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç): 0-2

Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka): 0-2

Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya): 3-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya): 0-0

Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç): 0-0

Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2

Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 1-0

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 02:06
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

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