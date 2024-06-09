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Medya İşte Türkiye’nin gücü! Bir kez daha ertelemek zorunda kaldı
Medya

İşte Türkiye’nin gücü! Bir kez daha ertelemek zorunda kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 11:36:00 -
İşte Türkiye’nin gücü! Bir kez daha ertelemek zorunda kaldı

Özay Şendir, terör örgütünün Suriye kolunun seçimleri ertelemek zorunda kaldığını yazdı. Seçimlerin ağustos ayında yapılmasının da kolay olmayacağını belirten Şendir, Türkiye’nin gücünün, bölge halklarının haklarını koruduğunu ifade etti. ABD, Rusya ve Esad yönetiminin bu sonuca zerre etkisi olmadığını söyleyen Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Özay Şendir, terör örgütünün Suriye kolunun seçimleri ertelemek zorunda kaldığını yazdı. Seçimlerin ağustos ayında yapılmasının da kolay olmayacağını belirten Şendir, Türkiye’nin gücünün, bölge halklarının haklarını koruduğunu ifade etti. ABD, Rusya ve Esad yönetiminin bu sonuca zerre etkisi olmadığını söyleyen Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Suriye kolu 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a ertelediği seçimleri bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. 

Ağustos ayında bu seçimi yapabilirler mi, o da çok kolay olmayacaktır. 

Buna Türkiye’nin gücü diyoruz. 
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Bu sonuca ulaşılmasında ne ABD’nin ne Rusya’nın ne de Esad Yönetimi’nin zerre etkisi olmadı. 

(...)

Terör örgütünün yaptığı seçimde PKK için askerlik yapmayan, iç savaş nedeniyle oradan oraya sürülmüş Arap kabileleri oy kullanamayacaktı. 

Türkiye’nin gücü, bölge halklarının da hakkını koruyor..."

 

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