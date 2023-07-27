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Yaşam İşte, Türkiye'nin en soğuk yeri
Yaşam

İşte, Türkiye'nin en soğuk yeri

Yeniakit Publisher
2023-07-27 11:57:00 -
İşte, Türkiye'nin en soğuk yeri

Kavurucu sıcaklar o ilçeye uğramadı, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.

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