İşte Türkiye’nin aradığı alternatif finans sistemi

Akit Ekonomi

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sırrı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki hafta İstanbul’da gerçekleştirilen “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Uluslararası Likidite, Sosyal Sorumlu Finans ve Yeşil Finans” başlıklı konferansta dile getirdiği, “Alternatif finans konusunda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” sözlerini hatırlatarak, barter sisteminin, tüm sektörlerden firmaları yakından ilgilendirdiğini ve firmalar için alternatif ticaret modeli olması sebebiyle son derece önemli olduğunu kaydetti.

Yüz binin üzerinde şirket kullanıyor

Türkiye’nin aradığı alternatif finans sisteminin Türk Barter tarafından 25 yıldır başarı ile uygulandığını vurgulayan Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sırrı Şimşek, “Barter sisteminin Türkiye’de öncüsü ve güçlü bir teknolojik alt yapıya sahip olan Türk Barter, paraya alternatif bir finansman modeli olan barter’ın Türkiye’de yaygınlaşması için çalışıyor. Barter sistemini tüm dünyada yüz binin üzerinde şirket kullanmaktadır. Türk Barter, sunduğu sistemle ekonomik yaşama artı değer katmanın yanı sıra, tüm sektörlere yönelik üretimi durdurmayan, istihdamı koruyan, sermayeyi güçlendiren, parayı amaç değil araç yapabilen, risksiz ekonomi çözümü sunuyor. Türk Barter, barter havuzu olarak adlandırılan ortak pazarda, üye firmalara paraya ihtiyaç duymadan ticaret yapma ve kar elde etme imkânı veriyor. Yani barter sistemi, üye firmaların hem ihtiyaçlarını satın aldığı, hem de kendi ürettiği mal ve hizmetleri satabileceği bir finansal sistemidir. Kısaca sistem, şirketlerin nakit ödeme yapmadan ürettikleri mal ve hizmet karşılığında talep ettikleri mal ve hizmetleri almalarına dayanıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Uluslararası Likidite, Sosyal Sorumlu Finans ve Yeşil Finans” başlıklı konferansta, alternatif finans konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini ve Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorunda olduklarını ifade etmişti. Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini, risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansın dünyada süratle yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz” diye konuşmuştu.

Tüm ihtiyaçlar barter ile karşılanabiliyor

Türk Barter, geniş açılımlı ve dünyada en kapsamlı sektör dağılıma sahip Ortak Pazarı ile üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasına göre çalışıyor ve talepler için ilgili firmaları Barter Ortak Pazarı’nda birlikte çalışmaya davet ederek büyüyor. Satış yaparak alacaklanan firma tüm ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı’nda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal ve hizmetlerden karşılayabiliyor.

İhtiyaçlarını karşılamak için üye olan firmaya, uzman broker’lar faaliyet alanlarına göre yardımcı olmakta; üyenin stoklarını, arz fazlasını, satmak istediği her ürünü sisteme kaydetmekte ve bunun karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sistemden talep ediyor.

Ayrıca üye olan her ziyaretçi Barter kapsamında satmak istediği her ürünü web sitesine ekleyerek online satış işlemine kolaylıkla başlayabiliyor.