İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “İçinde bulunduğumuz hafta başında KDV oranlarının güncellemesiyle otomobil fiyatları %1,7 oranında artmış oldu. Böylelikle piyasadaki en ucuz otomobil olan C Segment sedan aile otomobilinin modeli 655.000 TL oldu.

Diğer yandan en ucuz hatchback otomobil olan 1A segmentindeki bir model ise KDV güncellemesi ile birlikte 681.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Mevcut rakamlar doğrultusunda manuel modeller 650 ila 750 bin TL arasında fiyatlandırılırken, otomatik ve daha donanımlı versiyonlar ortalama 850 bin TL ‘den başlıyor ve markaya göre fiyatlandırılıyor.

YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Sıfır araç fiyatları kur, ÖTV, tedarik rakamları, işçilik maliyetleri gibi pek çok farklı kriterden doğrudan etkileniyor. Bununla beraber yaşanan fiyat artışlarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi, temelinde tedarik problemi yatan kayıt dışı ticaretin rakamlara olan olumsuz etkisi. Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanlığımızın 6+6 yönetmeliğinin kapsamını genişleterek, araçların sıfır fiyatından yükseğe satılması ve en büyük satış kanalı olan internet ortamında araçların sıfır fiyatından yüksek sunulmasını engellemesi ile birlikte, bu alanda suni fiyat taleplerinde önemli ölçüde denge sağlanmış durumda.

FİYATLARDA YATAY SEYİR YAKALANABİLİR

Kur ve ÖTV gibi diğer etmenlerde de değişiklik olmaz ise fiyatlarda yatay seyir yakalanabilir. Ancak bu alanlarda değişiklikler olursa, fiyatlar paralel olarak değişecektir.

ŞU ANDA İKİNCİ ELDE EN DÜŞÜK ARAÇ FİYATI NE?

İkinci el otomobil fiyatları sıfır otomobilden referans alınarak belirleniyor. 6+6 yönetmeliğinin de yarattığı etki ile şu anda ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş durmuş durumda. Hatta ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı satılması ve ilan verilmesinin yasaklanmasıyla, bu tür yüksek fiyat istenen araçların fiyatları da gerileyecektir.

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Tedarik sorununun azalması ile de bu önemli sorun ortadan kalkacaktır. İkinci el otomobil piyasasında yaşa ve kondisyona göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 10 yaş üstü ve iyi kondisyonlu otomobiller 350 bin TL’den başlarken, fiyatlar model yılı ve markaya göre değişiyor. Daha yeni otomobillere sıfır fiyatına yakın rakamlar talep edilse de, kapsamı genişleyen yönetmelikle birlikte bu alanda da bir miktar düşüş görebiliriz.

EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR RAĞBET GÖRÜYOR?

İkinci el piyasasında da sıfır araç satışlarına paralel olarak en çok C segment sedan aile otomobilleri tercih ediliyor. Bu araçların bazılarının ülkemizde üretilmesi sebebiyle fiyat avantajı sağlaması ve sağladığı konfor ile en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Bir diğer tercih edilen otomobil ise A1 segment ve B segment hatchback araçlar. Yine sağladığı konfor ve daha uygun fiyatları ile vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği otomobiller arasında.”