İşte Türk Tabipler Birliği'nin gitmek için çırpındığı Avrupa! Rezil görüntüler...

Öte yandan son 5 ayda yine TTB'ye bağlı bin 119 doktor ülkesini terk ederek yurt dışına gitti.

İşte gitmek için yırtındığınız o rezil Avrupa!

TTB'li doktorların gitmek istediği Avrupa'da bir doğum günü partisinde yaşanan rezil anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doğum günü kutlamak için bir araya gelen Avrupalı arkadaşlar, aldıkları alkolün de etkisiyle birbirlerini yaraladı.

TTB'lilerin özendiği Avrupalılar, şampanyalarını patlattıktan sonra hep bir ağızdan "mutlu yıllar" şarkısını seslendirirdi. Davetlilerden biri doğum günü pastasını yeni yaşına girecek olan arkadaşının yüzüne sert bir şekilde bastırdı.

Tabağın kırılmasıyla adamın yüzü kanlar içinde kaldı.

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