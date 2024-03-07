  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kacır: Türkiye'yi ileri teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz! Dünya klasmanında Türkiye'den kritik hamleler

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar

Eş Başkanlar Kandil’in uzantısı DEM’e yaranmak için yarışıyor! Biri el öpüyor diğeri alkışlıyor

Kandil daha ne istesin! CHP’nin adayından DEM’e övgüler

Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu'dan harika haber

Malum zihniyetin maskesi bir defa daha düştü! Katil kaçtı fondaşlar sustu

Gıda ve et fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş tepki çekiyor! Fırsatçılar cezalandırılmalıdır

Kuzey Kore’den dünyayı strese soktu! “Savaş hazırlıklarını artırın”

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Altın fiyatlarında yeni zirve!
Yerel İşte Türk milletinin gemisi! Gazze için 3 bin 204 ton yardım malzemesi bugün yola çıktı
Yerel

İşte Türk milletinin gemisi! Gazze için 3 bin 204 ton yardım malzemesi bugün yola çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:25:00 -
İşte Türk milletinin gemisi! Gazze için 3 bin 204 ton yardım malzemesi bugün yola çıktı

Gazze'deki savaş mağdurları için Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan 2 bin 737 tonluk yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a doğru yola çıktı.

Gazze'deki savaş mağdurları için Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a uğurlandı. Bugüne kadar Gazze'ye gönderilen yardım gemilerinin en büyüğü olan 7. gemi, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı tarafından uğurlandı.

Başta MÜSİAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve hayırseverin bağışlarıyla doldurulan gemide çoğunluğu gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere 5 bin paketten oluşan 2 bin 737 tonluk acil insanı yardım malzemesi bulunuyor. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün giden Kızılay'ın gemisi değildir, bugün oraya giden Türk milletinin gemisidir. Türk milletinin emanetlerini taşıyoruz. Bizim Kızılay olarak görevimiz bu emanetleri koruyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır" dedi

3 BİN 204 TON YARDIM MALZEMESİ

Ramazan arifesi, 10 Mart'ta Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşması planlanan yardım gemisindeki malzemeler, tırlar ile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sokulacak ve Kızılay yerel ekiplerinin de katılacağı çalışmalarla Filistinli ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay, bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 12 uçak ve 6 gemiyle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi Gazze'ye ulaştırdı. Gönderilen 7. yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme, bebek malzemeleri bulunuyor.

Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mersin Limanı'ndan yola çıkan geminin şimdiye kadar gidenlerin en büyüğü olduğunu belirterek, "İçinde 3 bin tona yakın yardım malzemesi var. Gemi El Ariş'te karşılanacak ve malzemeler tırlara yüklenip Gazze'ye uğurlanacak. Bu tek seferlik bir iş değil. Önümüzde uzun bir süre var.

İnsanların bombayla ölmesinden ne kadar rahatsız olduğumuzu söylemeye gerek gerek yok. Orada insanlar açlıktan ölüyorlarsa daha fazla sorumluluğumuz var. Oraya temel ihtiyaçlarımızı götürmeye gücümüz yetiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İsrail'e mühimmat desteği sağlayan ABD Gazze'ye havadan yardım bıraktı!
İsrail'e mühimmat desteği sağlayan ABD Gazze'ye havadan yardım bıraktı!

Gündem

İsrail'e mühimmat desteği sağlayan ABD Gazze'ye havadan yardım bıraktı!

ABD’li mahkum, kazandığı tüm parayı Gazze'ye bağışladı!
ABD’li mahkum, kazandığı tüm parayı Gazze'ye bağışladı!

Dünya

ABD’li mahkum, kazandığı tüm parayı Gazze'ye bağışladı!

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Dünya

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23