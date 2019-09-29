İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri29 Eylül 2019 Pazar 18:12
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, saat 19.00'da başlayacak mücadelede forma giyecek futbolcular.
İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Pereira
Hüseyin Türkmen
Hosseini
Novak
Obi Mikel
Abdülkadir Parmak
Kamil Ahmet
Nwakaeme
Sorloth
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Necip
Caner
Atiba
Dorukhan
Oğuzhan
Boyd
Mbida
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