İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, saat 19.00'da başlayacak mücadelede forma giyecek futbolcular. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri Trabzonspor Uğurcan Çakır Pereira Hüseyin Türkmen Hosseini Novak Obi Mikel Abdülkadir Parmak Sosa Kamil Ahmet Nwakaeme Sorloth Beşiktaş Karius Gökhan Vida Necip Caner Atiba Dorukhan Oğuzhan Boyd Mbida Burak Yılmaz

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