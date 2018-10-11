İşte TL üzerinden sözleşme yapan ilk futbolcu!

Sözleşmesi TL üzerinden yapılan ilk futbolcu Bursaspor'un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan oldu.

Bursa.com'da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturan Bursaspor Başkanı Ali Ay, oyuncunun sözleşmesini 5,2 eurodan sabitleme konusunda anlaşmaya vardı.



Yusuf, Bursaspor'dan ilk yıl 700, ikinci yıl 800, üçüncü yıl içinse 900 bin euro kazanıyordu.