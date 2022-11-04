İşte tiyatronun kralı! Doğa Rutkay babasının maskesini indirdi

Oyuncu Doğa Rutkay Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu.

CHP yandaşlığı ve AK Parti muhalifliği ile bilinen ve gezi kalkışması ile Boğaziçi provokasyonuna verdiği destekle bilinen Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay, geçmişte babasının baskı altında tiyatro yaptığını ve babasının tiyatrosunun bile kapatıldığını söyledi.

Bugünkü Türkiye'yi eleştiren Rutkay Aziz'in geçmişte tiyatrosunun bile kapatılmasına, tiyatrodan eve her gün farklı sokaklardan gitmek zorunda kalmasına rağmen onun hala tiyatrosunu kapatanları değil, Türkiye'de birçok alanda özgürlük iklimini hakim kılan AK Parti'nin karşısında yer alması da solcuların ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi!..

Babası Rutkay Aziz'in duruşuna hep hayran olduğunu söyleyen Doğa Rutkay, "Hayatımız böyle geçtiği için ben hep uzak kaldım. Farklı sokaklardan evine gelen bir adamdı... Çok hakim ve içinde olan biri olarak daha mesafeli durmaya çalıştığım bir hayat tarzı oldu o..." şeklinde konuştu.