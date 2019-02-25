İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu sonuçları! TFF 1.Lig'de 23.hafta oynanan birbirinden zorlu maçlarla tamamlanırken ligde lider Osmanlıspor oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu. Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı. Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: İstanbulspor-Hatayspor: 0-3 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1 Boluspor-Adanaspor: 0-1 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1 Adana Demirspor-Altınordu: 3-0 Giresunspor-Altay: 1-2 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.