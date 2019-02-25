İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu sonuçları!
TFF 1.Lig'de 23.hafta oynanan birbirinden zorlu maçlarla tamamlanırken ligde lider Osmanlıspor oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 03:27
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.
Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Hatayspor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1
Boluspor-Adanaspor: 0-1
Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1
Adana Demirspor-Altınordu: 3-0
Giresunspor-Altay: 1-2
Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3
Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2
Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1
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