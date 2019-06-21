İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu! Avukatları neden gizledi?

Terör örgütü PKK'da Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş arasındaki güç mücadelesi farklı bir boyut kazandı.

Günler önce CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesini gerektiğini belirten Selahattin Demirtaş'ın tweetlerinin ardından İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'nin seçimlerde taraf olmamasını istediği mektubu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile 8 yıl aradan sonra görüşen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının, İstanbul seçimlerine ilişkin bir mektup aldıkları ve bunu sakladıkları gündeme bomba gibi düştü. Mektubun varlığı ortaya çıkınca gözler Asrın Hukuk Bürosu'na döndü.

"HDP tarafsız olsun"

Bugün avukatlar ellerindeki mektubu yayınlamak durumunda kaldı. Terörist elebaşı Öcalan'ın seçime ilişkin kararını ilettiği mektupta HDP'nin tarafsız kalması gerektiği yazıyor.

Teröristbaşının İstanbul seçimine ilişkin gizlenen mektubunun tam metni şöyle:

"Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Çözüm Sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye’nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet İttifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP’de ifadesini bulan Demokratik İttifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır.

Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.

Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

Avukatlar mektubu neden gizledi?

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada 'mektubun 21 Haziran'da yani bugün yayınlanmak' üzere bekletildiği söylendi.

"Mektubu önce HDP'yle paylaştık"

"Sayın Öcalan aynı zamanda güncel siyaset ve olası gelişmeler ile ilgili bir metin kaleme almıştır. Bu metnin de görüşmenin içeriği ile birlikte, öncelikli olarak metnin ilk muhatabı olan HDP ile paylaşılmasını ve görüşülmesini istemiştir" belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bizler de Sayın Öcalan’ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazıyı, görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyunu bilgilendirme planlaması yaptık. Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını da özellikle belirtmek isteriz."

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile İmrali Adasında bir görüşme yapmıştı. Görüşmeden dönüşünde Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan, HDP'ye “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulunduğunu iletmişti.

Anadolu Ajansı da söz konusu el yazması mektubu yayınlamıştı.