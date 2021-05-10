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Dünya İşte terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar!
Dünya

İşte terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar!

Terörist İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:57:00 -

İşgalci İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar görüntülendi.

Terörist İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi artarak devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmiş, 300’e yakın Filistinli yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlileri ses bombası ile hedef alan teröristler, Mescid-i Aksa’nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrailli teröristlerin Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa’yı temizlemeye başladı.

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