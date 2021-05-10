İşte terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar!
Terörist İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar ortaya çıktı.
İşgalci İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar görüntülendi.
Terörist İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi artarak devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmiş, 300’e yakın Filistinli yaralanmıştı.
Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlileri ses bombası ile hedef alan teröristler, Mescid-i Aksa’nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrailli teröristlerin Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa’yı temizlemeye başladı.