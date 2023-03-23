İşte Süper Ligi karıştıran MHK başkanının akıbeti! Apar topar karar...

TFF'de 8 saatlik Lale Orta toplantısı! Mehmet Büyükekşi'nin kararı ne oldu? MHK Başkanı, göreve devam edecek mi? İşte cevabı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'den 4 takım yerine 2'şer takımın düşeceğini açıklamıştı. Federasyon, başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aralarında bulunduğu toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede bir grup yöneticinin MHK Başkanı Lale Orta'nın görevden alınmasını istediği kaydedildi. Büyükekşi'nin ise kararı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig ve 1. Lig'den 4 takım yerine 2'şer takımın küme düşürüleceğini açıklayan federasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda önceki gün 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

GÜNDEM LALE ORTA

Sabah'ın haberine göre Riva'da, başkan Mehmet Büyükekşi önderliğinde yapılan toplantıda hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları gündeme getirildi.

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Bir grup yöneticinin Orta'nın görevden alınmasını istediği kaydedildi. Mehmet Büyükekşi ise yöneticilerin bu talebini reddettiği belirtildi.

TFF Başkanı, Lale Orta'nın sezon sonuna kadar görevine devam edeceği ve bu isteğin bir kez daha gündeme gelmemesini istediğini dile getirdi.