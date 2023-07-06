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Medya İşte Sözcü’nün o rezil haberi! ‘Cevap ve düzeltme’ değil ‘yalan yazdık’
Medya

İşte Sözcü’nün o rezil haberi! ‘Cevap ve düzeltme’ değil ‘yalan yazdık’

Yeniakit Publisher
2023-07-06 13:49:00 - 2023-07-06 14:05:35

Sözcü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki algı dolu haberi elinde patladı.

Sözcü paçavrası, "Azerbaycan'dan Erdoğan ailesine haciz tebligatı" başlıklı haberiyle algı operasyonuna imza attı. Rezil haber sonrası Sözcü, haberini düzeltmek zorunda kaldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün haberi de masaya yatırıldı.

Yaşanan haczin maaş haczi gibi olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, "Diyelim ki Sözcü'de bu haberi yapan İsmail Şahin bir bankadan kredi aldı ve ödemedi, ödemeyince o banka Sözcü'ye haciz talimatı yollayarak der ki, 'İsmail Şahin'in ödeyeceği maaşı ona ödeme, bir kısmını bana yatır, gerisini kendisine verebilirsin.' Bu haciz tebligatı, Sözcü'ye haciz geldi, şeklinde haberleştirilemez. Bunu yapan sahtekarlık yapmış olur" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Seçim öncesinde çamuru atmışlar, aylar sonra temizlenmeye çalışılıyor. Mahkemelerdeki bu gecikmenin de aslında düzeltilmesi lazım. Çok basit, hemen ertesi gün yayınlamaları lazım.
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