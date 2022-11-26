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Dünya İşte söyledikleri gerekçe! ABD'den Çinli şirketlere darbe
Dünya

İşte söyledikleri gerekçe! ABD'den Çinli şirketlere darbe

ABD, Çinli telekomünikasyon şirketlerine satış yasağı getirdi. ABD Federal İletişim Komisyonu, kararı "ulusal güvenlik" ile gerekçelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 22:56:00 -
İşte söyledikleri gerekçe! ABD'den Çinli şirketlere darbe

ABD yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin ithali ve satışına yasak getirdi. ABD Federal İletişim Komisyonu, kararı "ulusal güvenlik" ile gerekçelendirdi.

Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin ithali ve satışı ABD'de yasaklandı. Söz konusu iki şirketin yanı sıra Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Dahua Technology şirketlerinin yeni ürünlerinin satışına da yasak geldi.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), açıklamasında söz konusu şirketlerin ulusal güvenlik açısından "kabul edilemez bir risk oluşturduğunu" belirtti. FCC yetkilisi Brandon Carr, cuma günü yaptığı açıklamada, "Yönetmeliğimiz doğrultusunda Huawei ve ZTE'nin yeni araçlarına lisans verilemez" dedi. Carr, mevcut lisanlasrın iptal edilmesinin de mümkün olduğunu belirtti. FCC yetkilis ayrıca, kurum tarihinde ilk defa "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yeni ürünlere lisans verilmediğini de sözlerine ekledi.

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