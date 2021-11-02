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Aktüel İşte son rakamlar! "Help me" kalpazanları duysun
Aktüel

İşte son rakamlar! "Help me" kalpazanları duysun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla mücadele envanterini açıklarken, yangınla mücadelede 2021 yılında 3 amfibik uçak, 39 yangın söndürme helikopteri, 6 yönetim helikopteri, 4 insansız hava aracı, 1078 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2270 ilk müdahale aracı, 181 dozer ve 501 diğer iş makinesi görev yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:03:00 -
İşte son rakamlar! "Help me" kalpazanları duysun

 yeniakit  Ankara 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 2021 yılında çıkan orman yangınlara müdahale eden araç sayılarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkemizde 2021 yılında 3 amfibik uçak, 39 yangın söndürme helikopteri, 6 yönetim helikopteri, 4 insansız hava aracı, 1078 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2270 ilk müdahale aracı, 181 dozer ve 501 diğer iş makinesi görev yapmaktadır” bilgisini paylaştı.

Yangınlarla mücadelede 39 helikopter görev yapıyor

2021 yılında 39 helikopterin havadan müdahale için görev yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterlerin kapasitelerinin 2.500 ila 10.000 litre arasında değiştiğini söyledi.

Hava aracı kiralamamasında garanti uçuş saati uygulaması yapılıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in helikopterlerin uçuş saat ücreti ve garanti ücret ödemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, “Bu helikopterlerin ücretleri teknik özellikleri ve kapasitelerine göre değişmektedir. Dünyada hava aracı kiralamalarında garanti uçuş saati uygulaması uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde helikopter ve uçak kiralaması yapılan ilk günden bugüne garanti uçuş saati uygulaması yapılmaktadır” diye konuştu.

16 bin 722 işçi yangın söndürme mücadelesinde görev yapıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “Kadrolu ve geçici olarak görev yapan orman işçisi” sayısına ilişkin soru önergesini de yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 582 daimi işçi ve 8 bin 140 geçici işçi personel görev yapmaktadır” dedi.

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