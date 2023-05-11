İşte son rakam! Sınırlar arası e-ticaret coştu

Tüm dünyada sınırlar arası online e-ticaret hacmi 1,6 trilyon doları aştı. Firmadan tüketiciye satış anlamına gelen B2C e-ticaretten sonra son bir yıl içinde firmadan firmaya yapılan toptan e-ticaret de (B2B ticaret) hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. İhracat ve ithalatçılar artık geleneksel yöntemler yerine B2B pazar yerlerinden ticaret yapmayı tercih ediyor. Bunda global ölçekte devam eden resesyonun da etkisi olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “İthalat veya ihracat için bir ülkeye giderek onlarca toptancı gezmek hem maliyet hem zaman tasarrufu bakımından, içinde bulunduğumuz hızlı ekonomiye artık uygun düşmüyor. Aranan ürünlerin kolayca bulunması ve yüzlerce toptancıdaki fiyatları kıyaslama imkanı sunmasından dolayı B2B e-ticaretin global pazar büyüklüğü günden güne artıyor” diyor.

B2B’nin büyüme hızı tüm online satışlardan fazla

Statista Research’ün son raporlarına göre, 2023 yılında B2B satışların yüzde 17’sinin e-ticaret kanalıyla olacağının öngörüldüğüne işaret eden Çiğdemli, “McKinsey & Company araştırması ise, 2022’de B2B şirketlerinin yüzde 65'inin yalnızca çevrimiçi satış yaptığını gösteriyor. E-ticaret araştırmaları platformu Digital Commerce 360’ın verdiği bilgilere göre de, B2B e-ticaretin global büyüme oranı, tüm online ticaretten yaklaşık bir buçuk kat daha fazla” açıklamasında bulunuyor.

Devlet teşvikleri

E-ihracat destek rakamları ise 2023 yılı için güncellendi. Yeni e-ihracat destekleri kapsamında, 2023 yılı için güncellenen rakamlara baktığımızda, e-ihracat yapan şirketler 27 milyon liraya, B2B platformları ise 7,2 milyon liraya, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları ise 81,4 milyon liraya kadar farklı kalemlerde e-ihracat desteği alabilecek. Bu rakamların özellikle KOBİ’ler açısından çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Reklam ve pazarlama noktasında da devletin birçok teşvik ve desteği bulunuyor.

En popüler B2B pazar yerleri

ResearchAndMarkets.com’un son yayınladığı Küresel B2B E-ticaret Pazaryerleri 2022 raporuna göre, B2B pazar yerleri arasında liderlik Amazon Business’ta. Amazon Business’ı, eBay, Walmart ve Alibaba izliyor. Americanas Empresas, B2Brazil, Conrad, DHGate, Gloopor, Jumia, MaxAB, Mercateo, Scout Stock, TradeIndia, Tradeling, Unite, Wasoko, WeMENA ve ZAX ise en çok takip edilen ve incelenen pazar yerleri arasında yer alıyor. Hepsiburada, Gmarket, Otto, Profishop, Mirakl, Allegro, Global Sources, Tradekey, Indiamart, ecplaza, kompass, ec21, diytrade, europages, made-in-china, ecvv, globalsources, busytrade ve ThomasNet gibi popüler platformlar da öne çıkan diğer pazar yerleri arasında.

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