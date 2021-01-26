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Gündem İşte Siyonizm’in gerçek yüzü! İsrailli öğrencilere öğretilenler resmen kan dondurdu
Gündem

İşte Siyonizm’in gerçek yüzü! İsrailli öğrencilere öğretilenler resmen kan dondurdu

İsraillilerin, okulda çocuklara öğrettiklerine ilişkin bir video sosyal medyada çok sayıda tepki aldı. Öğretmenlerin İsrailli öğrencilere öğrettikleri resmen kan dondurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:10:00 - 2021-01-26 16:14:56

İsrail’de İslam’a ve Müslümanlara nefret kusan bir toplum yetiştiriliyor. İsrailli öğretmenlerin öğrencilerine öğrettikleri ise kan donduran cinsten…

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, siyonizmin gerçek yüzünü ortaya döküyor.

Süleyman Mabedi’ni yapmak için Mescid-i Aksa’yı yıkmayı, gökten mehdi indirmeyi, Arapları öldürmeyi, kalanlarını köle yapmayı hayal ediyorlar.

İsrailli çocuklar, kendilerine yönetilen soruları birer birer cevaplarken, “Küdüs bizim için Kutsal Şehir anlamına geliyor, Mescid-i Aksa çökecek, yıkılacak. Arap bir çocukla karşılaştığımız zaman içimizden öfke geliyor. Öldürmek istiyoruz” gibi skandal ifadeler kullanıyorlar.

“Aferin tüm bilgileri öğrenmişsiniz”

Söz konusu videonun sonunda konuşan kişi ise çocuklara dönerek, “Aferin bütün bilgileri öğrenmişsiniz, umarım bu okuldaki başarılarınız devam eder” şeklinde konuşuyor.

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Yorumlar

saffet

Almanya avrupa için bir şey yok herhalde diye düşünüyorum
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