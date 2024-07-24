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Ekonomi İşte şimdi belalarını buldular! Ünlü bira markası iflas etti
Ekonomi

İşte şimdi belalarını buldular! Ünlü bira markası iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 21:31:00 -
İşte şimdi belalarını buldular! Ünlü bira markası iflas etti

İnsanların ocağına incir ağacı diken bira markasından sevindiren haber geldi. Marka resmen iflas etti.

Alkolün kişi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler herkes tarafından biliniyor. Alkol kişiye, dini, ahlaki ve sağlık açısından büyük zararlar veriyor.

Bilindiği üzere son dönemde birçok içki ve bira markası iflas ediyor.

Sevindirici haber geldi. 322 yıldır üretim yapan bira fabrikası iflas etti. Mahkeme tarafından şirkete iflas yönetici atandı.

Almanya'da Saarbrücken merkezli Bruch Bira Fabrikası, iflas başvurusunda bulundu.


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Saarbrücken bölge mahkemesi bu nedenle fabrikaya bir iflas yöneticisi atadı. Avukat Stephan Hainz, 15 Temmuz'da görevi devraldı ve “Saarbrücker Zeitung”a yaptığı açıklamada, ilk olarak kalan varlıkların genel bir değerlendirmesini yapmak istediğini belirtti.

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