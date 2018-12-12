İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında bu gece oynanan arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçları sona erdi. Maçların oynanmasın ardında üst tura çıkan takımlar ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ilk dört grupta belli oldu.

İşte alınan toplu sonuçlar:

A GRUBU

Club Brugge 0-0 Atletico Madrid

Monaco 0-2 Borussia Dortmund

B GRUBU

Inter 1-1 PSV Eindhoven

Barcelona 1-1 Tottenham

C GRUBU

Liverpool 1-0 Napoli

Kızılyıldız 1-4 PSG

D GRUBU

Galatasaray 2-3 Porto

Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova