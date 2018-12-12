İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 6.hafta maçları oynanan 8 karşılaşma ile başladı.12 Aralık 2018 Çarşamba 03:06
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında bu gece oynanan arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçları sona erdi. Maçların oynanmasın ardında üst tura çıkan takımlar ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ilk dört grupta belli oldu.
İşte alınan toplu sonuçlar:
A GRUBU
Club Brugge 0-0 Atletico Madrid
Monaco 0-2 Borussia Dortmund
B GRUBU
Inter 1-1 PSV Eindhoven
Barcelona 1-1 Tottenham
C GRUBU
Liverpool 1-0 Napoli
Kızılyıldız 1-4 PSG
D GRUBU
Galatasaray 2-3 Porto
Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova
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