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İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 6.hafta maçları oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 03:06
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında bu gece oynanan arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçları sona erdi. Maçların oynanmasın ardında üst tura çıkan takımlar ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ilk dört grupta belli oldu.

İşte alınan toplu sonuçlar:

A GRUBU

Club Brugge 0-0 Atletico Madrid 
Monaco 0-2 Borussia Dortmund 

B GRUBU

Inter 1-1 PSV Eindhoven 
 Barcelona 1-1 Tottenham 

C GRUBU

Liverpool 1-0 Napoli

Kızılyıldız 1-4 PSG 

D GRUBU

 Galatasaray 2-3 Porto 
 Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 03:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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