İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.07 Kasım 2018 Çarşamba 02:44
A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan diğer sonuçlar:
A Grubu:
Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
B Grubu:
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1
Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1
C Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
D Grubu:
Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0
Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1
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