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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 02:44
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan diğer sonuçlar:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

B Grubu:

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1

Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0

Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 02:44
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Atletico Madrid
  4. Borussia Dortmund

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