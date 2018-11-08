İşte Rusya'nın yeni 'stratejik' silahı
Rusya’da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.08 Kasım 2018 Perşembe 18:27
Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.
Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.
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