İşte Putin'e göre dünyanın en iyi megapolü

Rusya’nın başkenti Moskova 877 yaşında. Şehir Günü vesilesiyle bugün Moskova’da düzenlenen kutlama etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Rus lider, “Moskova hiç kuşkusuz dünyanın en iyi megapollerden biri. Bunu güvenle söyleyebiliriz ki Moskova, yaşam kalitesi ve sakinlerinin kendini gerçekleştirme fırsatları açısından en iyisi. Burada yenilikçi üretim, bilim ve eğitim merkezleri, müzeler, konser salonları ve manevi tarihi mabetlerimizle uyumlu bir şekilde bir arada varlığını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

“Moskova, kahraman ve çalışkan bir şehir, çok uluslu halkımızın değer kodlarının merkezi, devletimizin sembolü ve güvenilir kalesi” diye kaydeden Putin, “Her biriniz biliyorsunuz ki, Moskova'da gördüklerimizle gurur duyabiliriz” diye ekledi.