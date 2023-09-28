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Dünya İşte Putin ile arasında geçen diyalog! Kadirov kuklalığın hakkını verdi
Dünya

İşte Putin ile arasında geçen diyalog! Kadirov kuklalığın hakkını verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 14:56:00 -

Rusya’nın Çeçenistan Valisi Ramazan Kadirov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı yalakalık izleyenleri onun yerine utandırdı!..

Çeçenistan Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesini başta destekleyen, sonra davasını satıp Çeçen mücahitleri sırtlarından bıçaklayan Ramazan Kadirov, kendisine Rusya tarafından sunulan Çeçenistan Valiliği görevini hakkıyla yerine getiriyor!..

Çeçenistan’ın başına geçebilmek için Rusya kuklalığını kabul eden Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bağlılığı ile herkesi şaşırtıyor.

Son olarak Kadirov’un, Putin’e yönelik sözleri akıllara durgunluk verdi.

Kadirov, Putin ile yaptığı görüşmede, “Eğer emrinizi yerine getirmezsek, bu devlette yaşamayacağız demektir” ifadelerini kullandı.

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