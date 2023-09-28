İşte Putin ile arasında geçen diyalog! Kadirov kuklalığın hakkını verdi

Çeçenistan Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesini başta destekleyen, sonra davasını satıp Çeçen mücahitleri sırtlarından bıçaklayan Ramazan Kadirov, kendisine Rusya tarafından sunulan Çeçenistan Valiliği görevini hakkıyla yerine getiriyor!..

Çeçenistan’ın başına geçebilmek için Rusya kuklalığını kabul eden Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bağlılığı ile herkesi şaşırtıyor.

Son olarak Kadirov’un, Putin’e yönelik sözleri akıllara durgunluk verdi.

Kadirov, Putin ile yaptığı görüşmede, “Eğer emrinizi yerine getirmezsek, bu devlette yaşamayacağız demektir” ifadelerini kullandı.