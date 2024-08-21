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Gündem İşte peygamberimize hakaret eden küstahın ifadesi
Gündem

İşte peygamberimize hakaret eden küstahın ifadesi

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:03:00 -
İşte peygamberimize hakaret eden küstahın ifadesi

Sivas’ta yaşayan Beyza Gürkan, İslami değerlere hakaret ettiği için tutuklanmıştı. Hadsiz kemalistin ifadesi ortaya çıktı.

Sivas’ta yaşayan Beyza Gürkan isimli 22 yaşındaki provokatör, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gürkan emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Sosyal medyada yayınladığı Anıtkabir’deki fotoğrafıyla dikkat çeken Gürkan’ın, 2021 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı

Gürkan’ın, ‘Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu anlaşıldı.
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Gürkan’ın, polis ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Gürkan ifadesinde, suç içeren paylaşımların yapıldığı X hesabının 7 ay önce çalındığını, şifreleri değiştirildiği için hesabına erişim sağlayamadığını belirtti.

Gürkan ayrıca ifadesinde, suç içeren paylaşımlarından dolayı ‘torbacı’ olarak tarif ettiği İ.Ç. ve E.Ç. isimli iki arkadaşını sorumlu tuttu.

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