İşte partisi! Ünal Karaman siyasete atıldı! Bakın neden...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler siyaset sahnesine çevrildi. İttifaklar şekillenirken milletvekili listeleri için partiler çalışmalarını hızlandırdı. Aday adayı başvuruları yapılırken eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman da siyaset sahnesine atıldı.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden eski teknik direktörü Ünal Karaman, 14 Mayıs'taki seçim için siyasete atılıyor. Tgrthaber'e göre; son olarak Göztepe’yi çalıştıran Ünal Karaman, Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

ADI TRABZONSPOR İLE ANILDI

31 Ağustos 2021 tarihinden beri takım çalıştırmayan ve Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden onay bekliyor.

Ünal Karaman’a, daha önce MHP’den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

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