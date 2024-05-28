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Dünya İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi
Dünya

İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 19:51:00 - 2024-05-28 20:12:37

Batılı ülkelerin Filistin'deki katliama yönelik iki yüzlü tavrı Fransa'da kendini gösterdi. Fransız milletvekili Sebastien Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine parlamentoda kriz çıktı.

Fransa parlamentosunda Filistin bayrağı krize neden oldu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester'in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtladığı sırada Filistin bayrağı açtı.

Meclis Başkanı: Bu kabul edilemez!

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, ise bunu üzerine parlamentodaki oturuma ara vererek, "Bu kabul edilemez" dedi.
LFI tarafından yapılan açıklamada, "Barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edeceğiz" denildi.

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