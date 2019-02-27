İşte öve öve bitiremedikleri Avrupa... Öğrencilerin yarısı cinsel istismar mağduru!

yeniakit.com.tr The Sun gazetesinde haber olan araştırmaya göre, üniversite talebelerinin yarısından fazlası seks düşkünü belalı tiplerin hedefi oldular. Tam araştırmanın yayınlandığı iki gün içerisinde Batı medyası da çeşitli tecavüz haberleriyle sallandı.

“Gençlerimizi yüz üstü bırakıyoruz”

Araştırmaya göre müstehcen mesajlar dahl çeşitli yollarla tacize maruz kaldığını söyleyen öğrenci oranı %56 çıktı. Fakat ancak %8’i bunu rapor etti.

Soruşturulan 5.649 şahıstan 113 kişi ise ilişkiye zorlandıklarını belirtti. Bunların ise dörtte birinin resmi şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Talebelerin ayrıca neyin cinsel taciz kapsamına girdiğini de bilmediği anlaşıldı. Zira müstehcen mesaj ve ellenilmeyi de ihtiva eden istenmeyen davranışa maruz kalma kategorisindeki 3136 öğrencinin %53’ü, tacizi yapanın diğer bir öğrenci olduğunu söyledi ancak yaşadığının bir cinsel taciz olduğunu fark edenler sadece %15’lik bir dilim oluşturabildiler.

Araştırmayı yürüten kurum adına açıklama yapan Helen Marshall, “gençlerimizi yüz üstü bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

İngiliz turiste tecavüz etti, elini kolunu sallayıp gülerek yakayı sıyırdı

Hemen aynı günler (25-26 Şubat) içerisinde Avrupa’da yaşanan şiddetli başka taciz ve tecavüzle alakalı haberler de ecnebi matbuatta yer aldı.

Portekiz’deki bir müzik festivaline giden 23 yaşındaki İngiliz Kate Juby haberlere düşen kurbanlardan biriydi. Otostop çeken Juby, kendisini kamyonuna alan adam tarafından tecavüze uğadı. Ölmekten çok korktuğunu ve devamlı “lütfen beni öldürme” diye yalvardığını anlatan genç kızın ıstırabı burada da bitmedi.

Olay sonrası Portimao bölgesi adli zabıtasına gelen kız, tanımlaması için camın öte tarafına getirilen daha altı saat evvel kendisine tecavüz etmiş ve şimdi gülerek bakınan adamı görünce deli gibi ağlamaya başladığını anlattı.

Lakin Kate Juby’nin şikâyetinin Portekizli makamlarda hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadı ve tecavüzcü elini kolunu sallayıp sırıtarak hayatına döndü.

Hotel görevlileri yardımıyla 2 saat tecavüz

Hemen aynı gün haberlere düşen bir başka skandal ise Amerika’da çıktı. Cheri Marchionda adlı bir anne, Iowa hotelde iken görevlilerin bir yabancıya odasına giriş anahtar kartını vermesi üzerine hayatının felaketiyle karşılaştı.

Bu sayede sessizce yatağının ucuna kadar gelebilen tecavüzcü ile uyanıp aniden karşılaştığını anlatan Marchionda, iki saat boyunca tecavüz edildiğini bildirdi.

İngiltere’de peşi peşine fecaat haberler

Neredeyse her gün çıkan tecavüze dair haberleriyle bilinen İngiltere memleketi de elbette bu günlerin felaket haberlerinde sadece bir tanecik haber ile yer almadı.

Evvela çıkan habere göre Devon bölgesinde 16 yaşında bir oğlanın 10 yaşındaki bir kıza tecavüz edip nehirde boğmaya çalıştığı öğrenildi. Tecavüz sonrası kızın baygın düşmesi üzerine boğmaya kalkıp nehirde bırakan zanlı, mahkemede ise cinsel taciz ve boğazını sıkmayı kabul ettiyse de tecavüz ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddetti. Kızın ise baygın düşmesinin saldırganı yanılttığı ve neticede hayatta kaldığı anlaşıldı. Yargılama henüz neticelenmedi.

Diğer haber ise 6 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp öldüren 16 yaşındaki Aaron Campbell ile alakalıydı. Haberin konuyla alakalı pek fecaat bir detayı ise kızın annesiyle alakalıydı. Buna göre vicdansız anne, kızı Alesha MacPhail’in görüntülerini sübyancı bir web sitesinde teşhir ediyordu ve katil ile bu vasıta ile bir arkadaşlık kurmuştu...

Yaşanan skandal haberlerden Papalık da uzak kalmadı ve 26 Şubat’ta düşen haberlerde, Papalık hazinedarı, Papanın finansal danışmanı, Katolik din adamları en önde gelenlerinden 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in de iki oğlan çocuğuna cinsel tacizden suçlu bulunduğu görüldü.