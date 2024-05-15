İşte “Osman Kavala serbest bırakılmalıdır” tezine verilecek “en baba” cevap! Vallahi helal olsun

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, hapisteki Osman Kavala’yı kurtarabilmek için son günlerde bir defa daha seferberlik ilan edildiğini belirtti. “Onu kurtarabilmek gayesiyle kırk takla atanları ve bu minvalde ‘Hükümet sistemi değişti; dolayısıyla Osman Kavala serbest bırakılmalıdır’ tezini işleyenleri görüyoruz” diyen Korkmaz, “işbu akla ziyan teze verilecek ‘en baba’ yanıt”ı köşesine taşıdı. Korkmaz, şunları kaydetti:

“Komprador Burjuvazi’nin Gezi’cisi olan Er Kavala’yı kurtarabilmek için…

-Son günlerde bir defa daha seferberlik ilan edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm Mister Osman Kavala da, yaptığı açıklama ile “yeniden yargılama” talep etti.

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Onu kurtarabilmek gayesiyle kırk takla atanları ve bu minvalde “Hükümet sistemi değişti; dolayısıyla Osman Kavala serbest bırakılmalıdır” tezini işleyenleri görüyoruz.

İşbu akla ziyan teze, gerekçeye verilecek “en baba” yanıt şudur:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi yani hükümet sistemi değişti diye…

-Bir suç, suç olmaktan çıkar mı?

-Çıkmaz!

Türkiye’de hükümet sistemi değişti de, hükümet mi ortadan kalktı, yahu?”

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-Zırva, tevil götürmez!”