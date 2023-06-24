  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Ruslar'dan o şehrimizde petrol için Türkiye planı! Flaş karar, sürpriz mutabakat haberi verdi! Dünya devleri şaşkın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

İsrail'den Türkiye'ye beklenmedik teklif! 'Yardımcı olun yapalım' demeye hazırlanıyorlar

Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Güney Sudan'dan dikkat çeken olay karar! Binlerce çocuğun okula kaydı için adım: 70 milyon ABD doları aştı

Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Darbe girişimi sonrası Rusya’dan flaş karar! Operasyon rejimi başlatıldı

'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...
Siyaset İşte Oktay Vural'ın yeni partisi
Siyaset

İşte Oktay Vural'ın yeni partisi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 15:49:00 -
İşte Oktay Vural'ın yeni partisi

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İyi Parti'ye geçti.

Bugün gerçekleşen İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden seçilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listede Vural'ın da ismi yer aldı.

Vural, ayrıca Genel İdare Kurulu üyeliği için asil listede yer aldı. İYİ Parti'de GİK ve MDK seçimlerinin blok liste ile yapılması sebebiyle Vural'ın İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği seçimlerin tamamlanmasının ardından resmileşecek.

Oktay Vural'dan kritik uyarı: Başladılar, işte yalanlar ve gerçekler
Oktay Vural'dan kritik uyarı: Başladılar, işte yalanlar ve gerçekler

Gündem

Oktay Vural'dan kritik uyarı: Başladılar, işte yalanlar ve gerçekler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!
MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!

Siyaset

MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!

MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi
MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Siyaset

MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması
Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması

Siyaset

Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23