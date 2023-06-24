İşte Oktay Vural'ın yeni partisi
Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İyi Parti'ye geçti.
Bugün gerçekleşen İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden seçilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listede Vural'ın da ismi yer aldı.
Vural, ayrıca Genel İdare Kurulu üyeliği için asil listede yer aldı. İYİ Parti'de GİK ve MDK seçimlerinin blok liste ile yapılması sebebiyle Vural'ın İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği seçimlerin tamamlanmasının ardından resmileşecek.
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