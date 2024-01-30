İşte ödenecek ücret! Acun Türk yıldızı kaptı

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Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve Championship ekip Hull City ile anlaşan Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Milli oyuncu, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
6 milyon euro bonservis
Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.
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