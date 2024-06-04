İşte o ülke tehdit altında resmen kıyamet tarihi verildi! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Türkiye'yi de etkileyecek!

Türkiye'de Ege ve Marmara bölgesindeki illerimizin uzun zamandan bu yana endişe ettiği bir konu hakkında Panama'da ilginç bir araştırma yapıldı. Araştırma, dünya için bir o kadar da endişe verici.

Türkiye'nin uçakla 12 saat uzağındaki ülkede kıyametin resmen tarihi verildi. Üstelik bu haber İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova'yı da ilgilendiriyor. Ağlayalım şimdi halimize ağlayalım. BİRÇOK ÜLKE KIYI ŞERİDİNİ KAYBEDECEK, TÜRKİYE DE LİSTEDE

Panama, kıyı şeridinin yüzde 2'sinden fazlasının tehlikede olduğunu ortaya koyan yeni bir rapora göre, dünya çapında kıyı şeridinin geniş alanlarını deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya olan birçok ülkeden biri.

Bu bulgu, Panama'nın, artan şiddetli su baskını ve fırtınalara neden olan ve hayatı sürdürülemez hale getiren yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yerli Guna halkının yaşadığı Gardi Sugdub adası sakinlerini tahliye etmeye başlamasının ardından geldi.

RESMEN KIYAMETİN TARİHİ VERİLDİ

Panama Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği müdürlüğü tarafından Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) verileri kullanılarak geliştirilen yeni rapor, Panama'nın toplam kara alanının yüzde 2,01'inin 2050 yılına kadar kıyı su baskını riski altında olabileceğini gösteriyor. Bu da ülke için resmen kıyamet tarihi olarak ifade edildi.

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Ülke haritası en çok risk altındaki bölgeleri ortaya koyuyor ve Isla Carenero, Changuinola, Bastimento ve diğer kıyı bölgelerinin en kötü etkileneceğini gösteriyor.

Araştırmacılar raporda, "Araştırmanın sonuçları, ülkenin toplam alanının yüzde 2,01'inin 2050 yılına kadar kıyı suları altında kalma ihtimalinin olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

İklim değişikliğinin ve buna bağlı küresel ısınmanın etkileri nedeniyle dünya genelinde deniz seviyeleri yükseliyor. Grönland ve Antarktika'daki buzullar ve buz tabakaları gibi büyük buz kütleleri, artan küresel sıcaklıklar nedeniyle eriyor, okyanuslara akan suya dönüşüyor ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor. Ek olarak, sıcak su genişleyerek daha fazla yer kaplıyor ve bu da deniz seviyelerinin daha da yükselmesine neden oluyor.

"İklim değişikliğinin etkileri ortada ve bu, 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri. Panama bundan kaçamıyor ve çoğunlukla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız durumda; bu da sel gibi hidroklimatik tehditlerden kaynaklanan felaketlerin kanıtıdır" Raporda, daha uzun kurak mevsimler ve yükselen deniz seviyelerinin de aralarında bulunduğu "dedi.

IPCC, farklı sera gazı emisyon senaryolarına dayalı olarak deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin tahminler sunmaktadır. Düşük emisyon senaryosuna göre (karbon emisyonlarını büyük oranda azalttığımızı varsayarak), deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar 1986-2005 temel çizgisine göre ortalama 1 ila 2 fit arasında yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak IPCC'nin 2021 raporuna göre yüksek emisyon senaryosu, dünya çapında deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 3,6 feet'e , 2150'ye kadar ise 6,6 feet'e kadar yükselmesine neden olabilir.

Okyanus akıntıları ve sıcaklıklarındaki değişikliklerin yanı sıra kara çökmesi (batması) ve yükselmesi (yükselmesi) arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı bölgelerin deniz seviyesindeki yükselişin etkilerini diğerlerine göre çok daha şiddetli yaşaması bekleniyor..