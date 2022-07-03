İşte o rakamlar... Yalansa çıkın söyleyin! AK Parti CHP'li belediyelere ayrımcılık mı yapıyor?

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bütün dünyada covid ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerin bütçeleri daha fazla açık veriyor ve borçlanmaları artıyor. Bizim bütçemiz ise fazla veriyor. Böyle bir dönemde hükümetimiz Temmuz ayı İller Bankası payını yüzde 120 daha fazla belediyelere göndermiştir. Bu CHP’li MHP’li AK Partili belediyelere gönderilen büyük bir kaynaktır. AK Parti eğer partizanlık yapsa İstanbul, Ankara başta olmak üzere kaynakları kesse CHP’li belediyeler maaş dahi ödeyemez. 3-4 ay sonra belediye başkanlığını bırakırlar. Şehir yaşanmaz hale gelir" ifadelerini kullandı.

Altınok, “Ayrım yapılıyor diyenler bu gerçekleri görmeli, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeliler. Hiçbir ayrım yapmadan bütçe kaynaklarımızın arttırılmasıyla bütçede vergi geliri çok arttı. Rakamlar öyle gösteriyor. Önemli olan da şudur kaynakların doğru düzgün kullanılması” dedi.

"Engelleniyoruz diyenler yalan söylüyor"

Altınok, “Kim engelleniyoruz diyorsa yalan söylüyor. Eğer bizim muhalefet döneminde yaşadıklarımızı şu anki CHP’li belediyeler yaşamış olsa maaş ödeyemezler, 3 ay sonra belediyeyi bırakmak zorunda kalırlar. AK Parti iktidara geldikten sonra bir kanun çıkardı borcu olan bütün belediyelerin yüzde 40 borçlarını kesiyor geri kalanını illere gönderiyor. Eğer partizanca davransa bu belediyeler maaş dahi ödeyemezler” ifadelerini kullandı.