İşte o proje! CHP’nin başına İmamoğlu getirilecek
Kulislerde konuşulan iddiaya göre yerel seçimlerin ardından CHP’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongreyle genel başkanlık koltuğuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu getirilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 812 oy alarak genel başkan seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatına bitmiş gözüyle bakılıyor. Bazı vatandaşlar da Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam ediyor.
Özel’i ilk gününde partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende protesto eden bir vatandaş “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.
Ekrem İmamoğlu aday olmayacak
Gazeteci Arzu Erdoğral'ın gündeme taşıdığı kulislerde dolaşan iddia ise, CHP yerel seçimlere Özgür Özel’in Genel başkanlığında girecek, bununla birlikte Ekrem İmamoğlu İstanbul’da aday olmayacak.
Olağanüstü Kurultay yapılacak
Seçimlerden sonra Olağanüstü Kurultay yapılarak Genel başkanlığa Ekrem İmamoğlu getirilecek.
Siyaset
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