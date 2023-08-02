  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İşte o görüntüler! Tamamı imha edildi
Yaşam

İşte o görüntüler! Tamamı imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 12:07:00 -

Şile sahilinde önlem alınarak bulunan mühimmat imha edildi. O görüntüler böyle kaydedildi.

İstanbul Şile’de geçtiğimiz günlerde tespit edilen en az 28 mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) tarafından imha edildi.

İstanbul’un Şile ilçesi Sofular Mahallesi plajında denize giren vatandaşlar tarafından mühimmat görülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı ve en az 28 adet mühimmat olduğu tespit edildi. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti devam ederken, tespit edilen mühimmat, bin 200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınması sonrasında imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23