İşte o diyaloglar! DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu da çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. Buna göre Kılıçdaroğlu, PKK’nın şehir yapılanmasında yer almakla suçlanan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptı. Abdulkadir Selvi, iddianamenin ilgili bölümlerini köşe yazısında aktardı.

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan DİAYDER, terör örgütü PKK'nın alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak adlandırılıyor.

PKK’nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER’e yönelik açılan davada 5’i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.

Çok konuşulan iddianamenin ayrıntılarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Diayder iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı" başlıklı bugünkü yazısında paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığına ilişkin tapelerin iddianamenin 166’ncı sayfasında yer aldığına dikkat çeken Selvi, "Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak" diye yazdıktan sonra iddianamenin ilgili bölümlerini aktardı:

İşte o tape

Şüphelilerden Enver Karabey’in iddianamede yer alan telefon konuşmasında seçimlerden önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun, PKK’nın şehir yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

“İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: ‘Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.’”

Bu konuşma İBB’nin açtığı cenaze imamı ve gassal alımıyla ilgili ilan üzerine gerçekleşiyor. DİAYDER yöneticileri “Melle” ismini verdikleri üyeleriyle irtibat kurup İBB’de işe alınacaklar hakkında bilgi veriyorlar.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Enver Karabey,

”KILIÇDAROĞLU ile Şişli’deki yaptığımız toplantıda, ‘Ben bilmiyordum bu meseleler bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim‘ dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü. Bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu” diyor.

İşte belgesi

CHP yöneticilerinin alışkanlığıdır. Şimdi yine hayal mahsulü iddialar diye açıklama yapabilirler. Onları yormamak için şimdiden iddianamenin ilgili bölümlerini yayınlıyorum.

Enver Karabey: Muhakkak senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim. İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: “Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.”

Hamza Aydemir: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi.

Enver Karabey: Kılıçardoğlu ile Sişli’deki yaptığımız toplantıda, “Ben bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim” dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu.

İBB bizden gassal istiyor

DİAYDER’in mali işlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Oğur’la ilgili iddianameden iki bölümü aktaracağım.

Rıza Oğur: Beni dinle. Büyükşehir Belediyesi bizden gassal istiyor. Herhangi bir şey istemiyor. Kadroya yerleşeceksin, ölü yıkayıcı dört binin üstünde maaşı var. Sana uyarsa yarın gel yazdırayım adını.

Abdullah Özer: Tamam Seyda, ellerinden öperim.

Maaşın 4'te biri örgüte

PKK’nın her yerde uyguladığı kural İBB’de işe alınanlara da uygulanmış. İBB’den aldıkları maaşın dörtte birini derneğe ödemişler. Bunu da DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile Rıza Oğur arasındaki konuşmadan öğreniyoruz.

Rıza Oğur: Mele, Mehmet INAN beni aradı. Dedi ki ben memlekete gitmişim, benim üzerime bir şey yapmışlar maaşımı kesmişler. 3.000 (Üç bin) TL ödemisler, ben ne kadar vereyim bu ay diye sordu. Ben de Mele Ekrem’e sorayım dedim. Yani 3.000 (üç bin) TL almış, ne kadar vereyim dedi.

Ekrem Baran: Yani Seyda’deki eskisiyle bir kıyas yapıp ödesin. Yani mesela geçen aylarda 4.000 (dört bin) TL alınca 1.000 (bin) TL ödüyorsa bu ay 3.000 (üç bin) TL almış, ona göre 700 (yedi yüz) TL versin.