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Gündem İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi
Gündem

İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi

Mustafa Armağan'ın "Lozan'ın görünmeyen maddesi" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:23:00 -
İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi

Tarihçi Mustafa Armağan, Akit'teki yazısında Lozan Antlaşması onay sürecine değindi.

Armağan'ın bugünkü yazısı...

“Lozan Antlaşması onaylanmadan, ikmal edilip bir kenara konulmadan Yakın Doğu’nun meselelerini halletmeye gerçek manada devam edemeyiz.”

Yukarıdaki sözler İngiltere’nin 1924 başındaki Başbakanı Ramsay MacDonald’a ait olup Parlamentoda söylenmiş.

Peki ne diyor bu İngiltere Başbakanı?

Meseleyi şöyle resmedelim:

Antlaşma 1923 yılının 24 Temmuz’unda Lozan’da imzalanmıştı ama henüz biz ve Yunanistan hariç hiçbir devlet onaylamamıştı. Onaylamamalarının sebebi ise İngiltere’nin Lozan’ı bir türlü parlamentoya, yani Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası’na getirmemiş olmasıydı. Devrin süpergücü onaylamayınca diğerleri de geri duruyordu.

...YAZININ DEVAMI İÇİTIKLAYINIZ...

 

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