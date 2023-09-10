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İSLAM İşte Müslümanların gerçek sesi! Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'den kalpleri titreten Kur'an kursu sohbeti
İSLAM

İşte Müslümanların gerçek sesi! Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'den kalpleri titreten Kur'an kursu sohbeti

Yeniakit Publisher
2023-09-10 18:23:00 - 2023-09-10 18:58:18

Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin medrese ve Kur'an kurslarına ilişkin sohbeti izleyenlerin kalplerini titretti.

Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi, Kur'an kursları ile medreselere teslim edilen çocukların Allah'ın birer emaneti olduğunu vurguluyor.

Balkanlıoğlu Hocaefendi, ilgili sohbetinde İslam dininin öğretildiği, Kur'an talebelerinin yetiştirildiği bu kurumlarda çocukları dövüp onlara işkence edenlerin veya farklı kötülükler yapanların birer münafık olduğunu söylüyor.

Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi, çocuklara bu zulümleri yapanlar için sohbetinde şu değerlendirmeyi yapıyor: Baba gibi sevmen varken, ana gibi koklaman varken kendi öz çocuğu gibi talebesini yetiştirmeyen hoca münafıktır. Dövenlerin de elleri kırılsın.

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