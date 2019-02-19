İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark! Kahraman Türk ordusu ve darbeci Mısır firavunu Sisi’nin ordusu arasındaki fark sosyal medyada paylaşılan video ile de ortaya konuldu. Video kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.

Mısırlı siyasi aktivist Amr Abd Elhady’in İnstagram hesabından "Müslüman erdoğan’ın ordusu ile darbeci sisinin ordusu arasındaki fark" diyerek paylaştığı video kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı. İki ordu arasındaki fark Videoda bir yanda namaz kılan kahraman Türk askeri diğer yanda yabancı müzik eşliğinde dans ettiğini zanneden darbeci Sisi’nin askerleri gösterildi.

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