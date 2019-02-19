0553 313 94 23

İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

Kahraman Türk ordusu ve darbeci Mısır firavunu Sisi’nin ordusu arasındaki fark sosyal medyada paylaşılan video ile de ortaya konuldu. Video kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.

19 Şubat 2019 Salı 10:04

Mısırlı siyasi aktivist Amr Abd Elhady’in İnstagram hesabından "Müslüman erdoğan’ın ordusu ile darbeci sisinin ordusu arasındaki fark" diyerek paylaştığı video kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.

İki ordu arasındaki fark

Videoda bir yanda namaz kılan kahraman Türk askeri diğer yanda yabancı müzik eşliğinde dans ettiğini zanneden darbeci Sisi’nin askerleri gösterildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:06
  1. Amr Abd Elhady
  2. Mısır askeri
  3. türk askeri

YORUM YAZ

  • misafirmisafir42 dk önce
    BAŞÖRTÜLÜ BAYANA TACİZ VİDEOSUNU YAYINLAYIN....AYIP UTANIN. BAŞ ÖRTÜLÜ BACIYA
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı47 dk önce
    O Askerler Müslüman Mısır Halkını temsil etmiyor.Büyük ihtimalle Hrıstiyan kıpti askerlere ait bir videodur. Mısır Müslüman Halkı ve ordusu bizim kardeşimizdir.
  • SinanSinan55 dk önce
    Yazık oldu mısıra. Yine bir firavuna teslim oldu.Rahman ve Rahim olan Allahın adıylaAsr'a andolsun ki insanlar hüsranda dır.Yanlız iyi iş işleyenler, Allaha ibadet edenler ve bir birlerine sabrı tavsiye edenler hariç..
  • ihsanihsan55 dk önce
    firavun sisi Müslüman musa benzeri erdoğana karşı allah kahretsin sisiyi
  • SelimSelim58 dk önce
    Kim bu müslüman kim degil akit liste yayinlasa da bilsek durumumuzu
  • Uğur AktaşUğur Aktaş58 dk önce
    Türkler'in dinî Şamanizm Kur'an Muhammed'in uydurmadır diyen general bozuntularindan ,bugün camii yaptırıp açılış yapan G.kurmay başkanlarına geldik bize bu günleri gösteren Rabbimize sonsuz defa hamd olsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor’ Eğitim Projesi İlk Ders Zilini Çaldı
  1. ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini..
  2. Şanlıurfa Ticaret Borsası
  3. Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı
  4. Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora..
  5. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
  6. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
  7. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
  8. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
  9. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
  10. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
  11. Avrupa borsaları
  12. Türkiye iyi işler çıkarıyor
  13. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
  14. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
  15. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
  16. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
  17. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
  18. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
  19. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
  20. Asya borsaları
Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

Günün Karikatürü

19 Şubat 2019
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun