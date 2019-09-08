İşte Millilerimizin grubunda puan durumu | EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında dün Vodafone Park'ta Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Fenerbahçe'li futbolcu Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Peki, Millilerimiz grubunda puan tablosu nasıl şekillendi? EURO 2020 H Grubu'nda puan durumu ne? İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında dün Vodafone Park'ta Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Fenerbahçe'li futbolcu Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Peki, Millilerimiz grubunda puan tablosu nasıl şekillendi? EURO 2020 H Grubu'nda puan durumu ne? İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu... EURO 2020 H Grubu puan durumu 1. Fransa 12 puan 2. TÜRKİYE 12 puan 3. İzlanda 12 puan 4. Arnavuluk 6 puan 5. Moldova 3 puan 6. Andorra 0 puan

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