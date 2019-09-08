İşte Millilerimizin grubunda puan durumu | EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında dün Vodafone Park'ta Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Fenerbahçe'li futbolcu Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Peki, Millilerimiz grubunda puan tablosu nasıl şekillendi? EURO 2020 H Grubu'nda puan durumu ne? İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...08 Eylül 2019 Pazar 15:14
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında dün Vodafone Park'ta Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Fenerbahçe'li futbolcu Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Peki, Millilerimiz grubunda puan tablosu nasıl şekillendi? EURO 2020 H Grubu'nda puan durumu ne? İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...
EURO 2020 H Grubu puan durumu
1. Fransa 12 puan
2. TÜRKİYE 12 puan
3. İzlanda 12 puan
4. Arnavuluk 6 puan
5. Moldova 3 puan
6. Andorra 0 puan
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