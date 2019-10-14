İşte, Milli Takım'ın puan durumu! H Grubu alınan sonuçlar ve puan durumu
EURO 2020 yolunda A Milli Futbol Takımı'mız Fransa karşısında altın değerinde bir beraberlik aldı. İşte, H Grubu'nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.14 Ekim 2019 Pazartesi 23:52
EURO 2020 yolunda A Milli Futbol Takımı'mız Fransa karşısında altın değerinde bir beraberlik aldı. İşte, H Grubu'nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlı temsilcimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle ayıldı. İşte, H Grubu'nda oynanan maçlar ve oluşan puan durumu.
H Grubu toplu sonuçlar
Moldova-Arnavutluk: 0-4
İzlanda-Andorra: 2-0
Fransa-Türkiye: 1-1
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