İşte, Milli Takım'ın puan durumu! H Grubu alınan sonuçlar ve puan durumu EURO 2020 yolunda A Milli Futbol Takımı'mız Fransa karşısında altın değerinde bir beraberlik aldı. İşte, H Grubu'nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu.

EURO 2020 yolunda A Milli Futbol Takımı'mız Fransa karşısında altın değerinde bir beraberlik aldı. İşte, H Grubu'nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlı temsilcimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle ayıldı. İşte, H Grubu'nda oynanan maçlar ve oluşan puan durumu. H Grubu toplu sonuçlar Moldova-Arnavutluk: 0-4 İzlanda-Andorra: 2-0 Fransa-Türkiye: 1-1 H Grubu puan durumu

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