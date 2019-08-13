İşte, migren atağını tetikleyen o sebep!

Migren yaşam kalitesini bir hayli olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Uzun süredir migren sorunu yaşayan kişilerin genellikle ilaçlara karşı hassasiyeti azalır. Bu da kullanılan ilaçların atağı durdurmamasına yol açar. Uzmanlar; hormonların, açlığın, stresin ve uykusuzluğun migreni tetiklediğini belirtir. Ancak yapılan bir araştırma migren atağını tetikleyen bir başka faktör daha olduğunu ortaya koydu. Bu faktör: kahve!

Ölçü önemli

"Nasıl olur?" dediğinizi duyar gibiyim. İçerisindeki kafein nedeniyle ağrı kesici özelliği taşıyan kahve ayrıca bilişsel işlevlerin gelişmesine de yardım eder. Kahve konsantrasyonu arttırdığı gibi daha sağlıklı düşünmeye yardımcı olur. Elbette, ölçülü tüketildiğinde. Gün içerisinde çok fazla kahve tüketmek yani gereğinden fazla kafein almak bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yapılan son bilimsel çalışmalardan biri de kahvenin aşırı tüketilmesi durumunda migren ataklarını tetiklediğini ortaya koydu.

3 fincan içmeyin!

The American Journal of Medicine isimli tıp dergisi kafein ve migren arasındaki bağlantıyla ilgili bir makale yayınladı. Yapılan bilimsel çalışmanın ışığında yayınlanan makalede günde bir fincan kahve, bir bardak kafeinli gazlı içecek ve bir fincan çayın birleşiminin migren atağını tetiklediği ifade edildi. Ayrıca günde 3 fincan kahve tüketildiğinde de migren atağının başladığı ifade edildi.

Dikkat etmeniz gerekiyor

Yoğun ve stresli bir günde içtiğiniz çay ve kahvenin miktarını hesaplayamadıysanız; kısacası kafein konusunda ölçüyü kaçırdıysanız ertesi gün şiddetli bir migren atağının kapınızı çalmasına hazırlıklı olmakta yarar var. Uzmanlar migren hastalarının günlük kafein alımına oldukça fazla dikkat etmesini öneriyor. Özellikle masa başında çalışanlar el alışkanlığı nedeniyle boca çay ve kahve tüketmeye eğilimlilerdir. Bu alışkanlık ise baş ağrılarını, mide hastalıklarını tetikliyor. Siz, siz olun günlük kafein miktarına dikkat ederken su içmeyi de ihmal etmeyin.