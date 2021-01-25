İşte Mesut Özil transferinin maliyeti

Fenerbahçe, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı belirtildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası ödeneceği bildirildi.